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فيلم Glass يتصدر إيرادات السينما
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فيلم Glass يتصدر إيرادات السينما

يحقق فيلم الإثارة والتشويق Glass نجاحًا كبيرًا ويتصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية

ال فيلم حقق خلال الأسبوع الماضي أكثر من تسعة ملايين دولار أمريكي

يحقق فيلم الإثارة والتشويق Glass نجاحًا كبيرًا ويتصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية، حيث حقق خلال الأسبوع الماضي أكثر من تسعة ملايين دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، فيلاحق جلاس شخصية “كرامب” الخارقة للطبيعة والذي يتحول إلى وحش في سلسلة من المواجهات المتصاعدة، فى حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.

الفيلم بطولة كل من بروس ويليس، جيمس ماكافوي، أنيا تايلور-جوى، صامويل جاكسون، سارة بولسون، سبينسر تريت كلارك، لوك كيربي، تشارلين وودارد، روب يانج وجين بارك سميث، وهو من تأليف وإخراج نايت شيامالان.

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