فيلم The Upside يحقق ايرادات وصلت لـ76 مليون دولار

تدور أحداث ال فيلم في إطار كوميدي حول العلاقة التي تجمع بين رجل غني مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائي

حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 76 مليون دولار أمريكي حول العالم وذلك منذ طرحه يوم 11 يناير الماضي في صالات السينما، وانقسمت الإيرادات بين 70 مليون دولار داخل الولايات المتحدة المريكية، و6 ملايين دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول العلاقة التي تجمع بين رجل غني مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائي، ولكن الغني يعيّنه ليعمل لدية لمساعدته.

الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.

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