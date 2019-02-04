اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب اخبار السينما اخبار السينما فيلم The Upside يحقق 76 مليون دولار

اخبار السينما

فيلم The Upside يحقق 76 مليون دولار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
16

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فيلم The Upside يحقق ايرادات وصلت لـ76 مليون دولار

حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 76 مليون دولار أمريكي حول العالم وذلك منذ طرحه

تدور أحداث ال فيلم في إطار كوميدي حول العلاقة التي تجمع بين رجل غني مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائي

حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 76 مليون دولار أمريكي حول العالم وذلك منذ طرحه يوم 11 يناير الماضي في صالات السينما، وانقسمت الإيرادات بين 70 مليون دولار داخل الولايات المتحدة المريكية، و6 ملايين دولار حول العالم.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول العلاقة التي تجمع بين رجل غني مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائي، ولكن الغني يعيّنه ليعمل لدية لمساعدته.
الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
فيلمسينمافيلم The Upside
كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب
أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة عن لقاء لممثل العرب في الدرجة العليا فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق مكابي تل أبيب

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
كارم عيادات
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة/ كارم عيادات
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab