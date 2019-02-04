مظاهرة في مدخل قلنسوة احتجاجا على هدم البيوت والشرطة تهدد باعتقال من يغلق الشارع

فيديو وصور خلال المظاهرة الاحتجاجية في قلنسوة

شارك العشرات من سكان مدينتي قلنسوة والطيبة بمظاهرة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتشريد العائلات. هذا، ورفع المشاركون شعارات التي تندد بسياسة الهدم، وأكدوا على انهم مستمرون في النضال حتى يتم الغاء اوامر هدم البيوت.

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