ممثلة مركز ريان تزور كلية القاسمي للهندسة والعلوم

تم التباحث في افتتاح دورات مختلفة بتمويل من مركز ريان في حرم كلية القاسمي، ومن الدورات المقترحة: علاج بالماء، مدرب فنون وكهربائي مؤهل

استضاف الدكتور مدحت عثمان رئيس كلية القاسمي في مكتبه يوم الأحد الموافق 03/02/2019 وفداً من مركز ريان للتوجيه المهني والتشغيل حيث ضم الوفد السيدة سماح جلجولي مدير مركز ريان فرع الطيبة، ومركزة البرامج والدورات في مركز ريان السيدة لانا اناش.



خلال اللقاء

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور مدحت عثمان بالوفد الضيف معرباً عن سعادته في استقبال مركز ريان في الكلية، وأن سبل التعاون في الكلية ومركز ريان مفتوحة وسيتم التباحث في التعاون المشترك.

كما قدمت مديرة مركز ريان السيدة سماح جلجولي التبريكات للدكتور مدحت بتوليه رئاسة كلية القاسمي للهندسة والعلوم وأعربت عن سعادتها بوجود كلية عربية بهذه الجودة والتقدم. وعرضت الخدمات المختلفة التي يقدمها مركز ريان للطلبة، منها تقديم منح على القسط التعليمي بنسبة 80% لمسار التأهيل المهني.

وتم التباحث في افتتاح دورات مختلفة بتمويل من مركز ريان في حرم كلية القاسمي، ومن الدورات المقترحة: علاج بالماء، مدرب فنون وكهربائي مؤهل.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على بدء التعاون المشترك بين كلية القاسمي للهندسة والعلوم ومركز ريان، وأختتم اللقاء بجولة في الكلية شملت أهم مرافق الكلية حيث تم التعرف على المختبرات، الأجهزة الحديثة والقاعات.

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