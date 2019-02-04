اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الجنوبي جامعات / مدارس اخبار الجامعات ممثلة مركز ريان تزور كلية القاسمي

جامعات / مدارسStudents

ممثلة مركز ريان تزور كلية القاسمي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
18

حيفا
سماء صافية
20

ام الفحم
سماء صافية
19

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
20

عكا
سماء صافية
20

راس الناقورة
سماء صافية
18

كفر قاسم
سماء صافية
20

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الجنوبي

ممثلة مركز ريان تزور كلية القاسمي للهندسة والعلوم

استضاف الدكتور مدحت عثمان رئيس كلية القاسمي في مكتبه يوم الأحد الموافق 03/02/2019 وفداً من مركز ريان

تم التباحث في افتتاح دورات مختلفة بتمويل من مركز ريان في حرم كلية القاسمي، ومن الدورات المقترحة: علاج بالماء، مدرب فنون وكهربائي مؤهل

استضاف الدكتور مدحت عثمان رئيس كلية القاسمي في مكتبه يوم الأحد الموافق 03/02/2019 وفداً من مركز ريان للتوجيه المهني والتشغيل حيث ضم الوفد السيدة سماح جلجولي مدير مركز ريان فرع الطيبة، ومركزة البرامج والدورات في مركز ريان السيدة لانا اناش.


خلال اللقاء

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور مدحت عثمان بالوفد الضيف معرباً عن سعادته في استقبال مركز ريان في الكلية، وأن سبل التعاون في الكلية ومركز ريان مفتوحة وسيتم التباحث في التعاون المشترك.

كما قدمت مديرة مركز ريان السيدة سماح جلجولي التبريكات للدكتور مدحت بتوليه رئاسة كلية القاسمي للهندسة والعلوم وأعربت عن سعادتها بوجود كلية عربية بهذه الجودة والتقدم. وعرضت الخدمات المختلفة التي يقدمها مركز ريان للطلبة، منها تقديم منح على القسط التعليمي بنسبة 80% لمسار التأهيل المهني.

وتم التباحث في افتتاح دورات مختلفة بتمويل من مركز ريان في حرم كلية القاسمي، ومن الدورات المقترحة: علاج بالماء، مدرب فنون وكهربائي مؤهل.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على بدء التعاون المشترك بين كلية القاسمي للهندسة والعلوم ومركز ريان، وأختتم اللقاء بجولة في الكلية شملت أهم مرافق الكلية حيث تم التعرف على المختبرات، الأجهزة الحديثة والقاعات.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
القاسميريان كلية القاسمي للهندسة والعلوم
الجيش: إصدار أوامر هدم بحقّ منازل منفذي عمليات
وقّع اليوم (4.2.2019)، قائد المنطقة الوسطى العسكرية، الميجور جنرال نداف بدان، على أمر هدم البيت الّذي سكن به عاصم البرغوثي

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
كارم عيادات
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة/ كارم عيادات
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab