المركز: إصابة شاب (35 عاما) بجراح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق أليم

من مكان وقوع الحادث/ צילום: תיעוד מבצעי מד"א
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 15:45 حول وقوع حادث طرق في شارع 3922 بحيّ هتيكفا في تل أبيب. وقد أسفر حادث الطّرق عن إصابة سائق دراجة نارية (شاب 35 عاما) بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى شيبا في تل هشومير وهو فاقد للوعي وموصول بأجهزة التّنفس الاصطناعي"، إلى هنا نصّ البيان.
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