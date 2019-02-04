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رئيس بلدية نتسيرت عليت يزور بلدية الناصرة
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الناصرة والقضاء

رونين بلوط رئيس بلدية نتسيرت عليت يزور بلدية الناصرة

التقى اليوم الاثنين رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام في ديوانه في دار البلدية


رئيس بلدية الناصرة علي سلام ورئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط 

تأتي هذه الزيارة الاولى من نوعها وجاء هذا اللقاء بين الرئيسين بعد انقطاع طويل ربما تجاوز الثلاثة عقود لم يتم فيها انعقاد أي اجتماع بين قيادة المدينتين

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة، جاء فيه ما يلي:"التقى اليوم الاثنين 4/2/2019 رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام في ديوانه في دار البلدية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين البلدين وكيفية ايجاد السبل لهذا التعاون وذلك من أجل حل بعض الاشكالات بين المدينتين المتجاورتين وتأتي هذه الزيارة الاولى من نوعها وجاء هذا اللقاء بين الرئيسين بعد انقطاع طويل ربما تجاوز الثلاثة عقود لم يتم فيها انعقاد أي اجتماع بين قيادة المدينتين".

وأضاف:"في هذا اللقاء تمّ الاتفاق على اقامة مديرية تتكون من مهندسي البلدين وقيادة الشرطة لحل اشكالات تتعلق بحركة السير في المنطق المشتركة مثل الشارع الالتفافي للناصرة ودوار البلدية. وكذلك تمّ بحث موضوع ضم منطقة (شبيرنساك) لنفوذ مدينة الناصرة و كذلك التعاون المستقبلي من خلال عقد جلسة اولى بين مهندس البلدية السيد أحمد جبارين وطاقم العمل معه ومع مهندسة بلدية نتسريت عليت
سبتلانا جيرمن ومساعديها وكذلك مشاركة كل من عادل نمور مهندس السير بالشرطة للتداول الاولي حول ايجاد حلول لبعض الازمات المرورية العالقة من خلال التوجه الى وزارة المواصلات و شركة نتيفي يسرائيل".

وزاد البيان:"وأكد رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام عن أهمية هذه اللقاءات كون المدينتين متجاورتين وأن هذه اللقاءات ترسخ التعايش السلمي في المنطقة خاصة أن مدينة نتسيرت عليت يقطنها مواطنين عرب تبلغ نسبتهم %22 و الذين يتعلمون في مدارس الناصرة ويتلقون خدمات اخرى من مؤسسات المدينة المختلفة"، إلى هنا البيان.

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