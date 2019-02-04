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أبناء سخنين يتعاقد مع جولان وستانيسليفيتش
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سخنين والمنطقة

ادارة اتحاد أبناء سخنين تتعاقد مع اللاعبين مئير جولان وستانيسليفيتش

انضم اللاعبان مئير جولان والصربي ألكسندر ستانيسليفيتش الى صفوف فريق اتحاد أبناء سخنين

سبقهما في التوقيع المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي

انضم اللاعبان مئير جولان والصربي ألكسندر ستانيسليفيتش الى صفوف فريق اتحاد أبناء سخنين ، وذلك بعقد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، على أمل مساعدته بالبقاء في دوري الدرجة العليا. كما سبقهما في التوقيع المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي.


مئير جولان


الصربي ألكسندر ستانيسليفيتش

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