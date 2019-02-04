اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب منبر العرب خاطرة اعترافات/ بقلم: حنيفة سليمان

منبر العربHyde Park

اعترافات/ بقلم: حنيفة سليمان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
18

حيفا
سماء صافية
20

ام الفحم
سماء صافية
19

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
20

عكا
سماء صافية
20

راس الناقورة
سماء صافية
18

كفر قاسم
سماء صافية
20

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اعترافات/ بقلم: حنيفة سليمان

اعترف.. أصبحت اعوامي رهينة لها، اعوامي بساعاتها ودقائقها وثوانيها اصبحت من ضمن املاكها كل يوم

اعترف ...
اصبحت اعوامي رهينة لها، اعوامي بساعاتها ودقائقها وثوانيها اصبحت من ضمن املاكها كل يوم . من بروز انفاس الفجر الاولى حين تتسلل خيوطه من نافذة غرفتي الصغيرة لتتغلغل بتفاصيل وجهي الناعس مع اطلالة كل صباح مشرق بنور الله يحمل من القه الكثير يحمل الفرح الامل ... ال حياة يحمل معه كل خير .
اعترف ثانية ...
رسمت خارطة عشقي الابدي لأجلها ولأجلها فقط حين نتحد انا ويراعي لنشكل ثنائيا رائعا في حين ملامستي له في حين معانقة اناملي له دون حياء بفنجان قهوتي الرابض الى جانبي صباحا ومساءا ليمتص اوتار صوتي في سديم صمته بلا مبالاة .
لذت تحت اقبية الكتابة حين صادقت اقلامي وأوراقي المنثورة في كل ركن من اركان غرفتي الصغيرة لملمت اشلاء فؤادي التي تناثرت هنا وهناك لملمتها من جديد ضممتها الي ردمت اوجاعي ، تجاربي الفاشلة في مقبرة التجاهل لأنني على يقين ان هناك احد في مكان ما يتمنى ان يراني بخير.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:[email protected]        

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
حنيفة سليمانمنبر العربخاطرة
الجيش: إصدار أوامر هدم بحقّ منازل منفذي عمليات
وقّع اليوم (4.2.2019)، قائد المنطقة الوسطى العسكرية، الميجور جنرال نداف بدان، على أمر هدم البيت الّذي سكن به عاصم البرغوثي

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
كارم عيادات
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة/ كارم عيادات
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab