اعترافات/ بقلم: حنيفة سليمان

اعترف ...

اصبحت اعوامي رهينة لها، اعوامي بساعاتها ودقائقها وثوانيها اصبحت من ضمن املاكها كل يوم . من بروز انفاس الفجر الاولى حين تتسلل خيوطه من نافذة غرفتي الصغيرة لتتغلغل بتفاصيل وجهي الناعس مع اطلالة كل صباح مشرق بنور الله يحمل من القه الكثير يحمل الفرح الامل ... ال حياة يحمل معه كل خير .

اعترف ثانية ...

رسمت خارطة عشقي الابدي لأجلها ولأجلها فقط حين نتحد انا ويراعي لنشكل ثنائيا رائعا في حين ملامستي له في حين معانقة اناملي له دون حياء بفنجان قهوتي الرابض الى جانبي صباحا ومساءا ليمتص اوتار صوتي في سديم صمته بلا مبالاة .

لذت تحت اقبية الكتابة حين صادقت اقلامي وأوراقي المنثورة في كل ركن من اركان غرفتي الصغيرة لملمت اشلاء فؤادي التي تناثرت هنا وهناك لملمتها من جديد ضممتها الي ردمت اوجاعي ، تجاربي الفاشلة في مقبرة التجاهل لأنني على يقين ان هناك احد في مكان ما يتمنى ان يراني بخير.

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