ايمن عودة لـarabTV: لا توجد شروط مسبقة لتشكيل القائمة المشتركة حتى على رئاستها

النائب أيمن عودة في مقابلة خاصّة لتلفزيون العرب:

سألتقي بالدكتور احمد الطيبي عما قريب لوحدنا حتى نخرج بمعادلة ترضي الجميع



أبقينا المقعد السادس شاغرًا وهو بيدي سكرتارية الحزب ليشغله مرشح من النقب

أخطأ التجمع بطلبه وتصميمه على دخول رقم 19 للكنيست

يوسف العطاونة أخطأ ببقائه كل هذه المدة في الكنيست

اكثر من سبب المشاكل في معضلة التناوب هي الحركة العربية للتغيير

أنا مع أن يعود الطيبي معززًا مكرمًا إلى القائمة المشتركة

عندي ايمان بانّه ستكون قائمة مشتركة واحدة

أجرى الزميل فايز اشتيوي حوارا خاصا بتلفزيون العرب مع رئيس قائمة الجبهة المحامي ايمن عودة، حيث ناقش فيه مسألة انتخابات الكنيست المقبلة، فالأحزاب العربية انتخبت قائمة مرشحيها لهذه الانتخابات فيما لا تزال الضبابية تلف مصير القائمة المشتركة، والتحركات للم الشمل من جديد لا تبشر بالخير.

قبل ايام عقدت الجبهة مؤتمرا خاصا انتخبت فيه مرشحيها للانتخابات،كذلك فعل التجمع الوطني الديمقراطي، والسؤال هل ستتفرغ الاحزاب،والمقصود: الجبهة والتجمع والإسلامية لبناء التحالف الرباعي من جديد ؟ وخلال اللقاء تطرق النائب ايمن عودة الى معضلة المشتركة وما اصابها وأكد انه لا يرى امكانية سوى الذهاب الى الانتخابات ضمن المشتركة، وانه على استعداد للجلوس مع الدكتور الطيبي للتوصل الى اتفاق يزيل هذه الغيمة.



النائب أيمن عودة والزميل فايز شتيوي خلال اللقاء

واشار الى انه سيلتقي مع الطيبي في الوقت القريب، موضحا انه لا توجد شروط مسبقة عند احد، حتى على رئاسة المشتركة، وأوضح انه ينبغي الجلوس الى طاولة المفاوضات اولا وكل طرف يطرح ما يراه مناسبا وعندها يمكن التوصل الى حلول مرضية لكل الاطراف.

وأكد عودة انه لغاية اليوم لم يتم الجلوس سوية، والمقصود مركبات القائمة المشتركة وانه يناشد الجميع بالاتفاق على موعد لعقد اجتماع يتم من خلاله التوصل الى اتفاق. ورحب عودة بالوجوه الجديدة في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي واثنى على دور الدكتور جمال زحالقة البرلماني.

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