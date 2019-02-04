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شبهات: مهندس معماري قام بتزوير توقيعات مهندسين
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القدس والقضاء

شبهات: مهندس معماري زوّر توقيعات مهندسين على خرائط لبناء عشرات المباني بشكل غير قانوني

ضمن تحقيقات سريّة أجرتها الشرطة خلال الفترة الاخيرة تمّ الكشف عن شبهات بتنفيذ عمليات تزوير خطيرة على يد مهندس معماري

الشرطة في بيانها:

المشتبه هو مهندس معماري في الثلاثينات من العمر من سكّان عين نقوبا (قرب القدس)

المشتبه منح نحو 32 موافقة على بناء 64 وحدة سكنية في منطقة المجالس ال محلية ماطي يهودا بطريقة غير قانونية، والتي تصل قيمتها مئات ملايين الشواقل

ذكرت شرطة القدس اليوم الاثنين أنّه "ضمن تحقيقات سريّة أجرتها شرطة إسرائيل خلال الفترة الاخيرة تمّ الكشف عن شبهات بتنفيذ عمليات تزوير خطيرة على يد مهندس معماري في الثلاثينات من العمر من سكّان عين نقوبا (قرب القدس)، والذي قام بتزوير توقيعات مهندسين على خرائط لبناء عشرات المباني وعليه تمّت الموافقة عليها وشيّدت بطريقة غير قانونية، والتي تشكّل خطرًا على حياة ساكنيها والمواطنين حولها، مع العلم أنّ هذه المباني تواجه خطر الاخلاء، السقوط أو الهدم"، كما ورد في بيان الشرطة.


تصوير: شرطة اسرائيل

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ:"التحقيقات في القضية بدأت عند استلام بلاغ حول مخططات هندسة معمارية تمّ تقديمها للجهات المسؤولة للموافقة عليها وقد وُقعت بتوقيعات مهندس مزّورة". وأشارت الشرطة أنّ:"المشتبه قام بتنفيذ عشرات العمليات والمخططات بهذه الطريقة وقدّم طلبات موافقة على البناء في مجالس محلية محيطة بالقدس وهي موقعة بتوقيعات مزوّرة، مع العلم أنّ المهندسين لم يتواصلوا مع المشتبه البتّة ولم يوقعوا على أية خرائط".

وقالت الشرطة إنّ:"المشتبه وبهذه الطريقة منح نحو 32 موافقة على بناء 64 وحدة سكنية في منطقة المجالس المحلية ماطي يهودا بطريقة غير قانونية، والتي تصل قيمتها مئات ملايين الشواقل، إلى جانب العشرات التي تمّ تقديمها بنفس الطريقة". وأوضحت الشرطة أنّه:"في هذه المرحلة يتم فحص المباني المذكورة والتاكّد من انها لا تشكّل خطرا على ساكنيها وعلى المواطنين وهناك احتمال بان يتم اخلاء قسم منها أو اصدار أوامر هدم فيها"، بحسب الشرطة.

واختتمت الشرطة بيانها:"تمّ صباح اليوم الاثنين اعتقال المشتبه والتحقيق معه بشبهة تنفيذ مخالفات: تزوير وثائق بظروف خطيرة، استخدام وثائق مزوّرة، تسجيل زائف لوثائق شركة وخيانة الامانة لموظف عام، ويتم فحص اذا ما سيقدم طلب لتمديد اعتقاله"، كما ورد في البيان الصادر عن الشرطة.

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شبهات مهندس معماري تزوير توقيعات مهندسين خرائط بناء
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