اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار سياسة برعام: سأصوت للطيبي فهو القائد الأفضل

أخبارNews & Politics

برعام: سأصوت للطيبي فهو القائد الأفضل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
22

حيفا
سماء صافية
22

ام الفحم
سماء صافية
24

القدس
سماء صافية
25

تل ابيب
سماء صافية
25

عكا
سماء صافية
22

راس الناقورة
سماء صافية
22

كفر قاسم
سماء صافية
25

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
26
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الكاتب نير برعام: سأصوت للطيبي فهو القائد الأفضل واليسار الصهيوني مات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. أحمد الطيبي، جاء فيه: "صرّح الكاتب اليساري نير

الكاتب نير برعام:

سوف اصوت للطيبي وهو القائد الأفضل للحوار والعيش المشترك

اليسار الصهيوني مات وادعو الالاف للتصويت للطيبي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. أحمد الطيبي، جاء فيه: "صرّح الكاتب اليساري نير برعام في مقابلته مع الاعلامي رازي بركائي في اذاعة چلي تساهل صباح اليوم الاثنين بأنه سيصوت للنائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير، واصفا اياه بالقائد الأفضل للحوار والعيش المشترك".


د. أحمد الطيبي

وأضاف البيان: "وقال الكاتب نير برعام: "لقد مات اليسار الصهيوني في البلاد، ونحن بحاجة الى يسار عربي يهودي يصوت لأحمد طيبي. بامكاننا تجنيد عشرات الآلاف من المصوتين لصالح الطيبي". وأضاف برعام: "لا بد من الإشارة الى نقطتين، كلنا نشاهد ونلاحظ الهرولة للتصويت لبيني غاتس الذي يطرح أجندة يمينية كبديل ل نتنياهو في قائمة تصم جنرالات الجيش. اليسار الحقيقي إنتهى في عام 2001، ومنذ ذلك الحين هناك يسار ولكنه غير منظم ولم يفرز قيادة بديلة. لذلك فان البديل هو تحالف قوى عربية ويهودية وأحمد الطيبي قائد يملك هذه الصفات وساصوت له، في حين لا يمكنني التصويت للقائمة المشتركة التي تضم التجمع والاسلامية لان افكاري لا تتطابق مع توجههم. احمد الطيبي هو الجسر الذي يربط بين العرب واليهود" ".

وتابع البيان: "وقال برعام: "هناك يهود مستعدون للتصويت لأحمد طيبي. الجبهة هي قائمة شيوعية قديمة وأجندتها مستهلكة وكذلك موقفها من سوريا ودعمها المطلق لبشار الاسد، لا يمكن لليهود التصويت لهذا الحزب، عدا عن الفين صوت يدعمونهم.الطيبي يجيد الحديث للشارع اليهودي وكذلك الشارع الفلسطيني، وهو الذي يتمتع بأكبر شعبية بين العرب في البلاد، ويمكنه كسر التقسيم القائم: يمين ويسار، الذي سيندثر مستقبلا ولن يكون هناك يسار".

واختتم البيان: "هذا، وأنهى برعم: "من خلال الطيبي يمكن تحقيق مساواة تامة بين العرب واليهود في كافك مجالات ال حياة ، في الميزانيات وسوق العمل والجامعات وكافة المجالات وإنهاء التحريض ضد العرب ووقف التشريعات العنصرية من ضمنها قانون القومية. أنا اريد أن أرى الطيبي وزيرا للتربية أو وزير الصحة وهذا هو التغيير الجذري الذي يجب أن نسعى إليه. هذا هو البديل الحقيقي وهذا هو الموقف الاخلاقي" " وفقا للبيان.


الكاتب نير برعام 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
د. أحمد الطيبي نير برعام اليسار الصهيوني
قلنسوة: انطلاق مظاهرة احتجاجا على سياسة هدم البيوت
يشارك العشرات من سكان مدينة قلنسوة الطيبة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتشريد العائلات. هذا، ورفع المشاركون شعارات التي تندد بسياسة الهدم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
من لأسرانا - بقلم: الشيخ حسام ابو ليل
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab