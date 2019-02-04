أم الفحم: الأهليّة ضمن افضل عشر مدارس في البلاد

"مقياس مادلن" للتربية:

حصلت "الأهليّة" التي تضم 602 طالبا من العاشر الى الثاني عشر على علامة 10، وذلك لعدة مركبات

عمم قسم التسويق والاعلام المدرسة الاهلية أم الفحم، بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: "أظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم وبالاعتماد على مقياس "مادلن" السنوي للتربية أن المدرسة "الاهلية" الثانوية عتيد في أم الفحم تتبوأ مكانة مرموقة ضمن قائمة افضل 10 مدارس في اسرائيل".



وأضاف: "مقياس مادلن" للتربية ينشر سنويا منذ عام 2013 بالاعتماد على المعطيات والاحصائيات والنتائج الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. وهو المقياس الوحيد الذي يجمع هذه المعلومات الرسمية ويقوم بتحليلها، واستنباط النتيجة النهائية بشكل ميسّر ومبسّط لتسهيل فهمها. وبحسب المقياس فقد حصلت "الأهليّة" التي تضم 602 طالبا من العاشر الى الثاني عشر على علامة 10، وذلك لعدة مركبات نذكر أهمها: نسبة الممتازين في المدرسة 37.9% ، نسبة المتقدمين لخمس وحدات رياضيات 32% ونسبة المتقدمين لخمس وحدات لغة انجليزية 53.9%".

واختتم البيان: "هذا، وقد تلقت المدرسة بفخر واعتزاز هذه النتائج التي تعكس واقع المدرسة منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم، فالمدرسة متمثلة بمديرها السابق – رئيس بلدية ام الفحم حاليا دكتور سمير محاميد ومديرها الحالي الاستاذ أحمد كبها، تضع الطالب في المركز وتعمل على النهوض به علميا، اخلاقيا وتحصيليا. كما وان المدرسة هي المدرسة العربية الوحيدة التي تقاس وفقاً لمقياس معهد المواصفات الاسرائيلي رقمiso 9001 ، وتعمل طبقاً لهذا المعيار الذي لا تطبقه الا مدارس قليلة على المستوى القطري".

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