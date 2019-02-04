اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة جامعات / مدارس اخبار المدارس أم الفحم: الأهليّة ضمن افضل عشر مدارس بالبلاد

جامعات / مدارسStudents

أم الفحم: الأهليّة ضمن افضل عشر مدارس بالبلاد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
22

حيفا
سماء صافية
22

ام الفحم
سماء صافية
24

القدس
سماء صافية
25

تل ابيب
سماء صافية
25

عكا
سماء صافية
22

راس الناقورة
سماء صافية
22

كفر قاسم
سماء صافية
25

قطاع غزة
سماء صافية
23

ايلات
سماء صافية
26
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

أم الفحم: الأهليّة ضمن افضل عشر مدارس في البلاد

عمم قسم التسويق والاعلام المدرسة الاهلية أم الفحم، بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: أظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم وبالاعتماد على مقياس مادلن السنوي للتربية

"مقياس مادلن" للتربية:

حصلت "الأهليّة" التي تضم 602 طالبا من العاشر الى الثاني عشر على علامة 10، وذلك لعدة مركبات 

عمم قسم التسويق والاعلام المدرسة الاهلية أم الفحم، بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: "أظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم وبالاعتماد على مقياس "مادلن" السنوي للتربية أن المدرسة "الاهلية" الثانوية عتيد في أم الفحم تتبوأ مكانة مرموقة ضمن قائمة افضل 10 مدارس في اسرائيل".


وأضاف: "مقياس مادلن" للتربية ينشر سنويا منذ عام 2013 بالاعتماد على المعطيات والاحصائيات والنتائج الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. وهو المقياس الوحيد الذي يجمع هذه المعلومات الرسمية ويقوم بتحليلها، واستنباط النتيجة النهائية بشكل ميسّر ومبسّط لتسهيل فهمها. وبحسب المقياس فقد حصلت "الأهليّة" التي تضم 602 طالبا من العاشر الى الثاني عشر على علامة 10، وذلك لعدة مركبات نذكر أهمها: نسبة الممتازين في المدرسة 37.9% ، نسبة المتقدمين لخمس وحدات رياضيات 32% ونسبة المتقدمين لخمس وحدات لغة انجليزية 53.9%".
واختتم البيان: "هذا، وقد تلقت المدرسة بفخر واعتزاز هذه النتائج التي تعكس واقع المدرسة منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم، فالمدرسة متمثلة بمديرها السابق – رئيس بلدية ام الفحم حاليا دكتور سمير محاميد ومديرها الحالي الاستاذ أحمد كبها، تضع الطالب في المركز وتعمل على النهوض به علميا، اخلاقيا وتحصيليا. كما وان المدرسة هي المدرسة العربية الوحيدة التي تقاس وفقاً لمقياس معهد المواصفات الاسرائيلي رقمiso 9001 ، وتعمل طبقاً لهذا المعيار الذي لا تطبقه الا مدارس قليلة على المستوى القطري".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أم الفحم المدرسة الأهلية
برعام: سأصوت للطيبي فهو القائد الأفضل
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. أحمد الطيبي، جاء فيه: "صرّح الكاتب اليساري نير

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
من لأسرانا - بقلم: الشيخ حسام ابو ليل
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab