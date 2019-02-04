حادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 90 يسفر عن إصابة خطيرة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه ما يلي: "وقع حادث طرق عصر اليوم الاثنين بين سيارة وحافلة على شارع 90 قرب روعي في منطقة الضفة الغربية، حيث هرعت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وتبين وجود عالق. رجال الاطفاء والانقاذ تمكنوا من تخليص العالق واخراجه من السيارة بحالة خطيرة، وقد احيل للعلاج الطبي بواسطة طائرة مروحية"، إلى هنا نصّ البيان.

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