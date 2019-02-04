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كل العرب المثلث الجنوبي أخبار اخبار محلية وفاة القسماوي مفيد عثمان حماد (ابو الراوي)

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وفاة القسماوي مفيد عثمان حماد (ابو الراوي)
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المثلث الجنوبي

وفاة القسماوي مفيد عثمان حماد (ابو الراوي) متأثرا بحروقه من حادث طرق

توفي في مستشفى تل هشومير مفيد عثمان حماد عيسى (44 عامًا) متاثرا بحروقه التي اصيب بها في حادث طرق مروع قبل نحو شهرين

توفي في مستشفى تل هشومير مفيد عثمان حماد عيسى (44 عامًا) متاثرا بحروقه التي اصيب بها في حادث طرق مروع قبل نحو شهرين. وكان مفيد رحمه الله قد اصيب في الحادث بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في جميع انحاء جسمه نتيجة اشتعال ال سيارة خاصة التي كان في داخلها بعد تصدمها مع حافلة ركاب وقد لقي صديقه شاب يهودي مصرعه في الحادث ايضا.

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