مجدّدًا تسريب امتحان بجروت اللغة العربية بين الطلاب.. من المسؤول؟!

وصلنا إلى مكاتب موقع العرب وصحيفة كل العرب صورًا عن بجروت اللغة العربية الذي بدأ منذ دقائق والذي تمّ تسريبه قبل نصف ساعة من الامتحان، وتمّ تداوله بين الطّلاب على نطاق واسع، وبدأوا بحل الأسئلة بالذات التي تتعلّق بالقواعد وقطعة فهم المقروء.
على ما يبدو أنّ النهوض باللغة العربية لا زال بعيدًا عنّا طالما أنّ التسريبات لا زالت تتزاحم بين أروقة المدارس، وتظلم الطّلاب الذين درسوا جيّدًا أمام اولئك الذين جاءتهم الحلول على طبق من ذهب!!!
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