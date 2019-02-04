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كل العرب سياحة سياحة عالمية صور.. موديكا القرية الايطالية التاريخية الأثرية

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صور.. موديكا القرية الايطالية التاريخية الأثرية
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صور.. موديكا القرية الايطالية التاريخية الأثرية

موديكا هي قرية ايطالية تاريخية بامتياز ذات طابع باروكي. في الماضي كان يخترقها نهر يتخلله واحد وعشرون جسرًا. كانت بمثابة "البندقية" الصغيرة.

تُعرف موديكا بصناعة الشوكولاطة التي أدخلها الإسبان في القرن الخامس عشر، وتتميز بتركيبتها الفريدة ونكهاتها المميزة

موديكا هي قرية ايطالية تاريخية بامتياز ذات طابع باروكي. في الماضي كان يخترقها نهر يتخلله واحد وعشرون جسرًا. كانت بمثابة "البندقية" الصغيرة.

تشهد هذه القرية اكتظاظاً سكانياً، وقد بُنيت بيوتها من نوع الصخر نفسه. ما يصدمك في هذه القرية ليس ما ترينه فقط، بل ما خُفي أيضاً. تخبّئ هذه البلدة في أحشائها 700 مغارة كانت تُستخدم في الماضي للاختباء من الغزاة، أما اليوم فلا تزال موجودة تحت البيوت وتُستخدم كأقبية لتخزين الأجبان واللحوم والمشروبات.

تُعرف موديكا بصناعة الشوكولاطة التي أدخلها الإسبان في القرن الخامس عشر، وتتميز بتركيبتها الفريدة ونكهاتها المميزة.
مزيج رائع من الحضارات أغنى سكان موديكا، من العربية إلى الفرنسية فالإسبانية، فتشكّلت لدى السكان لغة محلية تختلف بعض مفرداتها عن اللغة الإيطالية المتعارف عليها. سُمّيت موديكا، أي "الفندق"، نظراً لموقعها الاستراتيجي على البحر إذ كانت صلة وصل في الماضي بين أفريقيا وأوروبا. غزاها العرب في القرن التاسع وتركوا بصمتهم في اللغة والعادات والهندسة المعمارية الصقلّية.

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