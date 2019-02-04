جمعية يسوع الناصري الخيرية تلتقي رئيس بلدية الناصرة

خلال الزيارة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "قامت عضوات من جمعية يسوع الناصري الخيرية بزيارة عمل و تهنئة يوم الجمعة الموافق 1/2/2019 لبلدية الناصرة حيث التقين رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ".
وأضاف البيان: "وتأتي هذه الزيارة لتهنئة رئيس البلدية على انتخابه مرة اخرى لرئاسة بلدية الناصرة وبحث سبل التعاون المشترك بين مؤسسات المدينة و بلدية الناصرة. جمعية يسوع الناصري الخيرية تعمل منذ سنوات في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وتنظيم النشاطات الثقافية والفنية في الناصرة وهناك تعاون مشترك مع البلدية منذ تأسيس الجمعية".
واختتم البيان: "رئيس البلدية رحب بالعضوات الممثلات للجمعية مؤكداً أنه ثبت نهج التعاون في الناصرة بين المؤسسات المختلفة و البلدية بحيث يصب هذا التعاون في خدمة المدينة و أهلها" إلى هنا نصّ البيان.
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