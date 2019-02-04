إستونيا: بلاد البحيرات والجزر والغابات

لا يقتصر مشهد الشاطئ على روعة البحر فحسب، بل يمتد إلى الكثير من الأنشطة المائية للباحثين عن عطلة ممتعة

تقع مدينة إستونيا في منطقة بحر البلطيق في شمال أوروبا، وتشتهر بكونها بلاد البحيرات والجزر والغابات، وتزدهر السياحة الطبيعية فيها، حيث الغابات الخضراء والمنتجعات السياحية على ضفاف البحيرات، بالإضافة الى السياحة الثقافية والتاريخية، نظرا لكثرة القلاع التاريخية القديمة والكنائس والمتاحف.

تحتفظ مدينة إستونيا بالكثير من عبق التاريخ على الرغم من التغيرات المتسارعة التي طرأت عليها بعدما نالت استقلالها علم 1991 وانضمت الى الاتحاد الأوروبي عام 2004. يُذكر أنه مقارنةً مع البلدان الأوروبية الأخرى، وخصوصاً جيران إستونيا من الدول الإسكندنافية، فإن هذا البلد العضو في منطقة اليورو رخيص جداً للسفر والإقامة...

تالين

تالين هي الوجهة الأكثر شعبية في إستونيا، باعتبارها العاصمة ومحور عمارة القرون الوسطى في البلاد. وتعدّ هضبة تومبيا الواقعة في قلب المدينة المكان الأول للزيارة في تالين، إذ تحتفظ بجو تاريخي مذهل بفضل الشوارع المرصوفة بالحصى والمباني التي تعود إلى القرن الخامس عشر.

شلالات كيلا

شلالات نهر كيلا هي من أجمل شلالات إستونيا، ويبلغ ارتفاعها 6 أمتار، مما يجعلها من أعلى شلالات إستونيا. تحيط بهذه الشلالات الطبيعة الخضراء من كل حدب وصوب، بحيث يستطيع الزائر التجول وسط الطبيعة الساحرة والاستمتاع بمنظر الشلال وممارسة رياضة المشي.

بارنو

إنها مدينة صغيرة جميلة في إستونيا، تشتهر بالمنتجعات وحمّامات الطين، وهي الوجهة السياحية الصحية الأكثر شعبيةً في المنطقة. تم بناء أول منتجع صحي فيها عام 1837، ثم توسّعت حمّامات الطين بشكل سريع لمعالجة شتى اضطرابات المفاصل، والعمود الفقري والجهاز العصبي.

الشواطئ الرملية البيضاء

هي بقعة شعبية للسيّاح والسكان المحليين. ولا يقتصر مشهد الشاطئ على روعة البحر فحسب، بل يمتد إلى الكثير من الأنشطة المائية للباحثين عن عطلة ممتعة.

معلومات مهمة عن إستونيا

الموقع الجغرافي: الساحل الشرقي لبحر البلطيق في شمال أوروبا

المناخ: معتدل صيفاً وبارد شتاء

اللغة: الإستونية

العملة: اليورو

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