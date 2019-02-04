اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب سياحة سياحة عالمية إستونيا: بلاد البحيرات والجزر والغابات

سياحةTourism

إستونيا: بلاد البحيرات والجزر والغابات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
16

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إستونيا: بلاد البحيرات والجزر والغابات

هل تبحث عن وجهة فريدة بعيداً من الازدحام

لا يقتصر مشهد الشاطئ على روعة البحر فحسب، بل يمتد إلى الكثير من الأنشطة المائية للباحثين عن عطلة ممتعة

تقع مدينة إستونيا في منطقة بحر البلطيق في شمال أوروبا، وتشتهر بكونها بلاد البحيرات والجزر والغابات، وتزدهر السياحة الطبيعية فيها، حيث الغابات الخضراء والمنتجعات السياحية على ضفاف البحيرات، بالإضافة الى السياحة الثقافية والتاريخية، نظرا لكثرة القلاع التاريخية القديمة والكنائس والمتاحف.

تحتفظ مدينة إستونيا بالكثير من عبق التاريخ على الرغم من التغيرات المتسارعة التي طرأت عليها بعدما نالت استقلالها علم 1991 وانضمت الى الاتحاد الأوروبي عام 2004. يُذكر أنه مقارنةً مع البلدان الأوروبية الأخرى، وخصوصاً جيران إستونيا من الدول الإسكندنافية، فإن هذا البلد العضو في منطقة اليورو رخيص جداً للسفر والإقامة...

تالين
تالين هي الوجهة الأكثر شعبية في إستونيا، باعتبارها العاصمة ومحور عمارة القرون الوسطى في البلاد. وتعدّ هضبة تومبيا الواقعة في قلب المدينة المكان الأول للزيارة في تالين، إذ تحتفظ بجو تاريخي مذهل بفضل الشوارع المرصوفة بالحصى والمباني التي تعود إلى القرن الخامس عشر.

شلالات كيلا
شلالات نهر كيلا هي من أجمل شلالات إستونيا، ويبلغ ارتفاعها 6 أمتار، مما يجعلها من أعلى شلالات إستونيا. تحيط بهذه الشلالات الطبيعة الخضراء من كل حدب وصوب، بحيث يستطيع الزائر التجول وسط الطبيعة الساحرة والاستمتاع بمنظر الشلال وممارسة رياضة المشي.

بارنو
إنها مدينة صغيرة جميلة في إستونيا، تشتهر بالمنتجعات وحمّامات الطين، وهي الوجهة السياحية الصحية الأكثر شعبيةً في المنطقة. تم بناء أول منتجع صحي فيها عام 1837، ثم توسّعت حمّامات الطين بشكل سريع لمعالجة شتى اضطرابات المفاصل، والعمود الفقري والجهاز العصبي.

الشواطئ الرملية البيضاء
هي بقعة شعبية للسيّاح والسكان المحليين. ولا يقتصر مشهد الشاطئ على روعة البحر فحسب، بل يمتد إلى الكثير من الأنشطة المائية للباحثين عن عطلة ممتعة.

معلومات مهمة عن إستونيا

الموقع الجغرافي: الساحل الشرقي لبحر البلطيق في شمال أوروبا

المناخ: معتدل صيفاً وبارد شتاء

اللغة: الإستونية

العملة: اليورو

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
إستونيا أوروبا بحيرات غابات
كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب
أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة عن لقاء لممثل العرب في الدرجة العليا فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق مكابي تل أبيب

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
كارم عيادات
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة/ كارم عيادات
عطا ابو مديغم
الإيجو سيفرقنا/ عطا ابو مديغم
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab