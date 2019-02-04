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جلسة عمل بين سلطة الإطفاء ورئيس بلدية شفاعمرو
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شفاعمرو والقضاء

جلسة عمل مثمرة بين سلطة الإطفاء والإنقاذ ورئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين

التقى كيد ظاهر مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للاعلام العربي مؤخرًا برئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين


خلال الجلسة

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "التقى كيد ظاهر مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للاعلام العربي مؤخرًا برئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين، وشارك في الجلسة الضابط كامل شوفانية نائب قائد محطة الجليل المركزي. وقد تباحث الأطراف خلال الجلسة في سبل التعاون المشترك ورفع الوعي بين أوساط سكّان المدينة من خلال نشاطات توعية مختلفة".


كايد ظاهر وعرسان ياسين
وأضاف البيان: "وأكّد كايد ظاهر خلال اللقاء أنّ "سلطة الإطفاء والإنقاذ مستمرة بالتعاون مع السلطات ال محلية العربية لما فيه مصلحة للمواطنين"، مشيرا إلى أنّ:"هذه الجلسة جاءت للاتفاق مع رئيس بلدية شفاعمرو على طرق التعاون والمباشرة بإقامة نشاطات وفعاليات مختلفة لسلطة الإطفاء والإنقاذ في المدينة من أجل رفع الوعي والإرشاد وبالتالي حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم".
واختتم البيان: "من جهته، رحب رئيس البلدية عرسان ياسين بهذا اللقاء مشيرا الى اهمية التعاون مع الاطفاء والانقاذ والشروع الفوري ببرامج التوعية والارشاد لدى المواطنين كما طالب بتجنيد شبان واكاديميين من شفاعمرو للعمل في سلطة الاطفاء والانقاذ" إلى هنا نصّ البيان.

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كلمات دلالية
شفاعمرو سلطة الاطفاء والانقاذ عرسان ياسين
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