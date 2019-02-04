الناصرة: تمزيق إطارات سيارات في حي البشارة والشرطة تحقق

تحقق الشرطة في قيام مجهولين الليلة الماضية بتمزيق اطارات العديد من ال سيارات بحي البشارة بمدينة الناصرة . واعرب المواطنون عن تذمرهم الكبير من هذا العمل.
يشار إلى أنّه في الفترة الأخيرة أعمال العنف هذه تزداد بشكل كبير جدًّا في المجتمع العربي في جميع البلدات والمدن، الأمر الذي استنكره جميع السكان والمواطنيون وطالبوا بالحد من هذه الظاهرة.
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