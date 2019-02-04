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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي هكذا تتخلّصين من خشونة بشرتك هذا الشتاء

شباب وصبايا

هكذا تتخلّصين من خشونة بشرتك هذا الشتاء
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هكذا تتخلّصين من خشونة بشرتك هذا الشتاء

تشكّل خشونة البشرة وجفافها أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها البشرة خلال فصل الشتاء


صورة توضيحية

تشكّل خشونة البشرة وجفافها أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها البشرة خلال فصل الشتاء. فإذا كنت تواجهين هذه المشكلة وتحتاجين بعض النصائح للحدّ منها لا تفوّتي هذا الموضوع حيث سنزوّدك بمجموعة من النصائح المثالية لمعالجة خشونة البشرة والتعامل معها خصوصاً خلال الشتاء.

1- احرصي على إستخدام الماء الفاتر أو البارد أثناء الإستحمام والإبتعاد كلياً عن الماء الساخن إذ يعزز بشكل ملحوظ جفاف بشرتك وخشونتها.

2- طبّقي الكريم المرطّب المثالي لنوعية بشرتك بشكل يومي ما يساهم في تغذيتها وترطيبها جيداً، وتقضي هذه الخطوة بدورها على خشونة بشرتك وتجعلها أكثر نعومة.

3- إلتزمي بتقشير بشرتك مرّة كلّ أسبوعين على الأقلّ ما يساعدك على التخلّص من طبقات الجلد الميت التى تعزز خشونة بشرتك وتمنع المرطب من التسرّب إليها بشكل سليم.

4- دلّكي بشرتك من وقت إلى آخر إذ تنشّط هذه الخطوة عملية تدفّق الدم ما ينعكس إيجابياً على نضارة بشرتك ويساهم في الحدّ من خشونتها .

5- تناولي كمية كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يومياً ما يعزّز رطوبة بشرتك من الداخل ويحدّ من جفافها وخشونتها بشكل ملحوظ.

6- إستخدمي صابوناً أو غسولاً ذا تركيبة لطيفة ومثالية لنوعية بشرتك بغية تنظيفها يومياً، وتفادي إستعمال المناشف الخشنة التي يمكن أن تعزز جفاف البشرة وخشونتها.

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كلمات دلالية
بشرة خشونة شتاء
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