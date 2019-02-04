الطيرة: تنظيم يوم تطوعي مميز في بيت المسنين

حيا السيد عبد الحي ادارة وموظفو مركز بيت المسنين على تعاونهم وحُسن استقبالهم، آملاً من الله أن تستمر هذه الفعاليات المهمّة لتتوسع مع اطر مختلفة هدفها اسعاد المسنين

عممت بلدية الطيرة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "بالتعاون مع مدرسة عمال الصناعية في الطيبة، قامت وحدة النهوض بأبناء الشبيبة التابعة لبلدية الطيرة، بتنظيم يوم تطوعي في بيت المسنين في مدينة الطيرة مؤخرًا. قامت فيه مجموعة من شباب وشابات وحدة نهوض الطيرة ومدرسة عمال الطيبة بأعمال تطوعيّة في مجال قص وتصفيف وصباغة الشعر للمسنين والمسنات".



وأضاف البيان: "خمسة عشر شاب وشابّة شاركوا في هذا اليوم التطوعي المميز، رافقهم فيها مدير وحدة النهوض بأبناء الشبيبة في الطيرة المربي زهير عبد الحي (الجليلي)، المرشدة هيفاء فضيلي، المرشد حارث عيسى، المستشارة التربوية لمدرسة عمال الطيبة التكنولوجية السيدة غصن عبد القادر، المربية فريال مصاروة، والمربية ابتسام عازم".

وتابع البيان: "خلال هذا اليوم قامت الفتيات المشاركات بقص وتصفيف الشعر لمسنات المركز اللواتي أبدين سعادتهن واعجابهن بهذه اللفتة الكريمة التي تتكرر كل سنة تقريباً، كما وقام الفتية المشاركون بالتطوع بقص وتهذيب شعر المسنين الذين تعاونوا بكل محبة وسرور معهم. وقد أبدى الجميع سعادته ورضاه بهذه الفعالية التطوعية الناجحة، مُتمنين استمرارها وتطورها. وقد شكر مدير وحدة النهوض في الطيرة الأستاذ زهير عبد الحي جميع الطالبات والطلاب على حُسن أدائهم وروحهم العالية وصبرهم في تعاملهم مع هؤلاء المسنين، كما وثمّن جهود إدارة مدرسة عمال الطيبة بطاقمها المواظب والمتعاون في سبيل تنمية وارساء روح التطوع في نفوس الطلاب والطالبات وخصوصاً مع هذا الجيل الذهبي، كما وحيا السيد عبد الحي ادارة وموظفو مركز بيت المسنين على تعاونهم وحُسن استقبالهم، آملاً من الله أن تستمر هذه الفعاليات المهمّة لتتوسع مع اطر مختلفة هدفها اسعاد المسنين وتقديم كل الشكر والعرفان لهم من خلالها".

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