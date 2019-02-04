دعوة لمظاهرة قطرية في قلنسوة ضد هدم المنازل.. أصحاب المنازل المهددة: النضال لن يتوقف

ستنظم اليوم مظاهرة عند مدخل البلدة في حوالي الساعة الرابعة
اصحاب المنازل المهددة بالهدم:
النضال لن يتوقف حتى يتم إلغاء أوامر الهدم
ما زال شبح الهدم يهدد ثلاثة منازل بالهدم في قلنسوة، بحجة البناء غير المرخص، والجميع ينتظر قرار المحكمة المركزية في اللد الذي من المقرر أن يصدر بعد ايام قليلة ليحدد مصير المنازل.
هذا، وقد قررت اللجنة الشعبية في قلنسوة ونشطاء آخرين بمواصلة النضال الشعبي لحماية المنازل المهددة بالهدم، وقد ناشد الجميع بالمشاركة في المظاهرة القطرية التي ستنطلق يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة من مدخل البلدة حتى موقع المنازل المهددة بالهدم.
كما وستنظم اليوم مظاهرة أخرى عند مدخل البلدة، في حوالي الساعة الرابعة، وقد أكد اصحاب المنازل المهددة بالهدم "أن النضال لن يتوقف حتى يتم إلغاء أوامر الهدم".
محمد عودة صاحب البيت المهدد بالهدم قال:" فلتعلم جميع الجهات المسؤولة اننا لن نستسلم وسنواصل نضالنا حتى لو قتلنا داخل بيوتنا. اي مس بالبيوت ستكون النتائج قاسية".
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