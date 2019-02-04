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كل العرب أخبار عربية وعالمية بوكيلي الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة السلفادور

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بوكيلي الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة السلفادور
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المحامي نجيب قطان فلسطيني من بيت لحم (37 عامًا) ينتخب رئيسا لدولة السلفادور

قال نجيب أبو كيلة-قطان (ناييب بوكيلي- 37 عامًا) في كلمة لأنصاره اليوم فزنا في الجولة الأولى وسطرنا تاريخا

يعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة وهو من أصول فلسطينية وواحد من حوالي 100 ألف سلفادوري من أصل فلسطيني يعيشون في السلفادور ومعظمهم من المسيحيين

قال نجيب أبو كيلة-قطان (ناييب بوكيلي- 37 عامًا) في كلمة لأنصاره، بعد فوزه في انتخابات رئاسة السلفادور: "اليوم فزنا في الجولة الأولى وسطرنا تاريخا"، وجاء فوزه هذا بعدما ضمن أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد.


ناييب بوكيلي

ومن شأن فوز بوكيلي أن ينهي عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة في البلاد. واستفاد بوكيلي من شعور الاستياء من المؤسسات الذي يعم الانتخابات في المنطقة إذ ينشد الناخبون بديلا للأحزاب التقليدية.

ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992 وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري.

ويعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة، حيث يبلغ من العمر 37 عاما، وهو من أصول فلسطينية وواحد من حوالي 100 ألف سلفادوري من أصل فلسطيني يعيشون في السلفادور ومعظمهم من المسيحيين، حيث هاجر أسلافهم إلى السلفادور مطلع القرن العشرين.

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السلفادور ناييب بوكيلي فلسطين
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