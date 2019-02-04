دائرة الاوقاف الفلسطينية تستنكر تحليق طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى

استنكرت دائرة الأوقاف الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بالسماح لتحليق ثلاثة طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى المبارك صباح الجمعة ، واعتبره اعتداء صارخ على قدسيتة وحرمة المسجد.

من جهتها، استنكرت الأوقاف الإسلامية وأكدت، في بيان لها، أنها "تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك".

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