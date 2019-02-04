طرعان: مجهولون يضرمون النيران بسيارة المربي صبحي عدوي وسط استنكار الأهالي



سيارة المربي

يدين رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن عدوي، ويستنكر بشدة استمرار مسلسل العنف، وإحراق ال سيارات وإلقاء القنابل وترويع المواطنين وجميع الأعمال المرفوضة والدخيلة على مجتمعنا الطرعاني

أقدم فجر اليوم الاثنين مجهولون على إضرام النيران بسيارة المربي صبحي عدوي وإلقاء قنابل في الحي الشرقي ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة. واستنكر السكان والأهالي هذه الافعال التي تكررت كثيرا في البلدة في الفترة الأخيرة.



المربي صبحي عدوي

وفي بيان لرئيس المجلس المحلي: "يدين رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، ويستنكر بشدة استمرار مسلسل العنف، وإحراق السيارات وإلقاء القنابل وترويع المواطنين وجميع الأعمال المرفوضة والدخيلة على مجتمعنا الطرعاني، والتي تمس بأمن وأمان وسلامة المواطنين، وآخرها إحراق سيارة المربي صبحي عدوي، أبو الطارق، وإلقاء القنابل في الحي الشرقي".

وأضاف: "لا يمكن السكوت أكثر على هذا الوضع الذي بات يقض مضاجع كل مواطن غيور على مصلحة طرعان وأمنها، ونطالب الجميع بالوقوف في وجه هذه الآفة، وتوحيد الموقف، وكذلك أن تأخذ الشرطة دورها وأن تقوم بعملها، لنتجنب حدوث كارثة، لا سمح الله، تكون عواقبها وخيمة، فاستمرار هذه الأعمال سيجر طرعان أكثر إلى داخل مستنقع يصعب الخروج منه" إلى هنا نصّ البيان.

بيان من مدرسة الرينة الشاملة الجديدة

هذا وجاء في بيان استنكار في اعقاب استمرار مسلسل العنف والاعتداءات في طرعان على الممتلكات وترويع الناس في اعقاب ال انتخابات الاخيرة لمجلس طرعان المحلي. قال تعالى: "والفتنة أشد من القتل"، الهيئة التدريسية وطاقم المربين والطلاب في المدرسة الشاملة الجديدة في الرينة يستنكرون العمل الجبان والهمجي الذي طال مدير مدرستنا الشاملة المربي صبحي عدوي ، خلال الإعتداء على بيته والقيام بحرق سيارته وترويع العائلة الامنة في بيتها فيما يعد استمرارا لمسلسل العنف في اعقاب انتخابات المجلس المحلي في طرعان ، كما و نثمن عاليا موقف المربي صبحي عدوي والذي ابى الا ان يداوم كالمعتاد في المدرسة خدمة للطلاب والمدرسة".

وأضاف البيان: "واننا نعلن تضامننا الكامل ، اصالة عن انفسنا وبالنيابة عن بلدتنا الرينة بإدانة واستنكار هذا الاعتداء السافر على مربي الاجيال الذي له فضل كبير علينا مذ عدة عقود. وندعو الاخوة في طرعان الى وأد هشيم الفتنة والتحلي برباطة الجأش والاخذ على ايدي المعتدين والعمل على وحدة البلد بعيدا عن المناصب والعائلية".

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