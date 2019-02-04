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الفريديس: الشرطة تعتقل رجلا (53 عاما)
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حيفا والمنطقة

الفريديس: اعتقال مشتبه (53 عامًا) بعد ضبط مسدسين وأمشاط وذخيرة بمنزله

قامت قوات الشرطة، صباح اليوم الاثنين، باعتقال رجل (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد تفتيش قامت به في منزله

وفقا لما جاء في بيان الشرطة: 

سيتم اليوم تقديم المشتبه في محكمة الصلح في الخضيرة للنظر بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية

عممت شرطة الساحل بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، صباح اليوم الاثنين، جاء فيه، "قامت قوات الشرطة، صباح اليوم الاثنين، باعتقال رجل (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد تفتيش قامت به في منزله، حيث عثرت على مسدسين، وأمشاط وذخيرة".


السلاح الذي عثر عليه- تصوير الشرطة

وتابع بيان الشرطة: "قامت بهذه الحملة قوات من الشرطة للأمن العام، والتي تركز على جرائم حيازة السلاح غير المشروع من قبل عناصر إجرامية، حيث كشفت خلال العملية عن مسدسين وذخيرة في أحد منازل الفريديس، وتم القبض على أحد سكان المنزل". 

وجاء في البيان: "هذا، وقامت بتنفيذ النشاط مجموعة من المحققين في محطة زخرون يعقوب، بالتعاون مع قوات خاصة من شرطة الحدود (الوحدة التكتيكية)، وذلك باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة، والتي نجحت في الكشف عن الأسلحة وتم وفقها اعتقال المشتبه به".

واختتم البيان: "هذا، وسيتم اليوم تقديم المشتبه في محكمة الصلح في الخضيرة،  للنظر بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية".

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كلمات دلالية
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