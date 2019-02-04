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اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس
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القدس والقضاء

اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت مسافرة في أنفاق هرئيل شرقًا لاتجاه القدس

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تصوير: سلطة الإطفاء والانقاذ

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر: "عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت مسافرة في أنفاق "هرئيل" شرقًا لاتجاه القدس. وعلى ما يبدو فإنّ الحريق شبّ بالسيارة نتيجة لحادث طرق وقع بين عدّة سيارات في النفق".


من المكان 
عمل رجال الإطفاء على اخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف من النفق. يذكر أنّه لم يبلغ عن عالقين، فيما تسبب الأمر بازدحامات مرورية في المكان تقوم الشرطة على معالجتها.

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