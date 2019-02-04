ميسي ومبابي ورونالدو على طريق الحذاء الذهبي

ميسي و رونالدو عززا سجلهما التهديفي للحفاظ على آمالهما الذهبية



قد لا تكون الأهداف التي سجلها ​ليونيل ميسي​ وكريستيانو ​رونالدو​ في نهاية الأسبوع الماضي كافية لتأمين جميع النقاط الثلاث في لفريقيهما، لكنهما عززا سجلهما التهديفي للحفاظ على آمالهما الذهبية.



ليونيل ميسي

​كيليان مبابي​ الذي ينضم حاليا إلى المنصة مع هذين العملاقين في كرة القدم العالمية، ما زال لم يلعب بعد في هذه الجولة ويمكنه الحصول على بعض النقاط على اللائحة قبل نهاية الأسبوع.

في العشرة الأوائل، هناك بعض المفاجآت مع وجود فابيو كوالياريلا (سامبدوريا)، ​نيكولاس بيبي​ (ليل) و​دوفان زاباتا​ (أتالانتا)، بالإضافة إلى لاعبين مألوفين مثل ​هاري كاين​ و​روبرت ليفاندوفسكي​.

وهذا سجل العشرة الاوائل بحسب موقع "ماركا":

1- ميسي 21 هدفا (42 نقطة)

2- مبابيه 18 هدفا (36 نقطة)

3- رونالدو 17 هدفا (34 نقطة)

4- صلاح 16 اهدافا (32 نقطة)

5- ​كافاني​ 16 هدفا (32 نقطة)

6- كوالياريلا 16 هدفا (32 نقطة)

7- بيبي 16 هدفا (32 نقطة)

8- ليليو 31 هدفا (31 نقطة)

9- زاباتا 15 هدفا (30 نقطة)

10- ​اوباميانغ​ 15 هدفا (30 نقطة)

11- ​لويس سواريز​ 15 هدفا (30 نقطة)



كريستيانو رونالدو



​كيليان مبابي​

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