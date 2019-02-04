مصرع شاب (30 عامًا) بحادث بين دراجة نارية وسيارة قرب كفرقاسم

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء لأنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليركون بلاغًا قرابة الساعة 07:57 حول حادث طرق بين دراجة نارية و سيارة على شارع رقم 5 قرب روش هعاين، هذا وعمل الطاقم الطبي بمساندة من الطاقم الطبي التابع للجيش على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (30 عامًا) ولكن جميع محاولات اسعافه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.
صورة من المكان- تصوير نجمة داوود الحمراء
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