اليسا مجددا في القرية العالمية دبي بحفل ضخم.. صور

أحيت الفنانة إليسا حفلاً في القرية العالمية في دبي، حيث التقت جمهورها هناك مجدداً بعد مرور أكثر من عام على إحيائها حفلاً في المكان نفسه، وتعرّضت حينها لوعكة صحيّة أدّت إلى سقوطها أرضاً بعد فقدانها الوعي. وعلى الرغم من أنّ إليسا، حينها، غرّدت مطمئنة جمهورها بأنها بألف خير، إلا أنّها كشفت لاحقاً، بعدما أفصحت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، أنّ إغماءها كان بسبب تلقيها في ذلك الوقت جلسات العلاج الشعاعي. ووظّفت فيديو الحادثة في كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي كان الإعلان الرسمي الأول لإليسا عن انتصارها على مرض سرطان الثدي.



اليسا

وعلّقت إليسا على الحفل: "كم كانت تجربة رائعة أن تعود إلى القرية العالمية، وأن تغنّي لهذا الحشد المذهل. أكثر من 100 ألف شخص حضروا حفل أمس، شعرت بالسعادة لمشاركتكم الحفل، أراكم مرة أخرى قريباً، شكراً".