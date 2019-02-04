تجنب الكاذبين هذا اليوم
مهنياً: يجب أن تتجنب خلالها المناورين والكاذبين أو خوض غمار المشاريع الكبرى
عاطفياً: عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك إليك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق لا تنتسى
صحياً: قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته
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