إصابة شخص باستنشاق الدخان جراء اندلاع حريق داخل منزل في جديدة المكر

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "تماس كهرباىي في ثلاجة ادى الى اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين فجر اليوم في جديدة المكر. طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق بعد ان تمكن سكان المنزل من الخروج وتخليص انفسهم، وأدى الحريق الى اصابة احد السكان جراء استنشاق الدخان" إلى هنا نصّ البيان.
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