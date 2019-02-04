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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء صافية وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

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أجواء صافية وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
14

حيفا
سماء صافية
14

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
16

عكا
سماء صافية
14

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
سماء صافية
12
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حالة الطقس: أجواء صافية وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية

الاثنين 04/02/2019 : يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج . هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا الى باردة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


صورة توضيحيّة

الثلاثاء05/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبيا خلال الليل ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء06/02/2019 :تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ولا يطرأ تغيريذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خلال النهار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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