العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

ذكرت شبكة سكاي الإخبارية يوم الأحد أن محققين تمكنوا من تحديد موقع حطام طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون.
وكان المهاجم الأرجنتيني المولد، 28 عاما، في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير.
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