احباط تهريب 11 كلغم من المخدرات على الحدود الاسرائيلية واعتقال شابين من الغجر

قال المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان قوات الشرطة بالتعاون مع جنود الجيش الاسرائيلي، قاموا عند منتصف الليلة بإحباط تهريب 11 كلغم من المخدرات، على الحدود الاسرائيلية واللبنانية بالقرب من بلدة الغجر ،وتم اعتقال شابين (25 و35 عاما) بشبهة التهريب. وسيتم تحويلهما الى المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما".



واكد المتحدث باسم الشرطة:" ستواصل الشرطة الإسرائيلية العمل لإحباط محاولات المجرمين تهريب المخدرات إلى إسرائيل بوسائل مختلفة في كافة المناطق، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ، ومنع انتشار المخدرات التي تصل في كثير من الأحيان إلى الشباب والشباب وقد تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم".

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:"شرطيون سريون من وحده الحدود في الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال في الشرطة بالتعاون مع محاربين من جيش الدفاع قاموا باحباط عملية تهريب 11 كيلو غرام من المخدرات من نوع الحشيش قبل قليل على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.في اطار مكافحه شرطة اسرائيل الصارمة والحازمة لظاهرة نشر وبيع المخدرات الخطرة يعمل افراد شرطة اسرائيل بشتى الطرق وعلى جميع المستويات منها السري والعلني بهدف احباط محاولة بيع او نشر المخدرات الخطرة بهدف ضمان امن وسلامة الجمهور".

واضاف:" في إطار نشاط مبادر به قام شرطيون سريون من الوحدة المركزية للتحقيق بالقاء القبض على مشتبهين (25 عام و 35 عام) من بلدة الغجر الحدودية أثناء محاولتهما تهريب مخدرات خطرة من نوع الحشيش بوزن ما يقارب ال 11 كيلوغرام، على الحدود اللبنانية قرب بلدة الغجر.هذا وسيحال المشتبهين صباح يوم غدا الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.شرطة اسرائيل ستواصل عملها في كل وقت وكل مكان بهدف احباط محاولات المجرمين لتهريب المخدرات الى داخل دوله اسرائيل بهدف منع نشر السموم التي تصل غالبا الى الشباب وقد تشكل خطرا ملموساً على حياتهم".

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