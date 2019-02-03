اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يسحق ألافيس بثلاثية استعداداً للكلاسيكو

رياضة وشبابSports

ريال مدريد يسحق ألافيس بثلاثية استعداداً للكلاسيكو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
7

حيفا
سماء صافية
19

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
19

راس الناقورة
سماء صافية
7

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الدوري الإسباني: ريال مدريد يسحق ألافيس بثلاثية استعداداً للكلاسيكو

تغلب ريال مدريد على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين لليجا.في الدقيقة التاسعة حاول كريم بنزيما بتسديدة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 19 سدد سيرجيو ريجيلون لتمر الكرة فوق العارضة.

 

 تغلب ريال مدريد على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين لليجا.في الدقيقة التاسعة حاول كريم بنزيما بتسديدة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 19 سدد سيرجيو ريجيلون لتمر الكرة فوق العارضة.

 

وفي الدقيقة 30 نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من ريجيلون، لينهي الشوط الأول بتقدم الميرينجي.وفي الدقيقة 50 كاد جاريث بيل أن يسجل الثاني ولكن الحارس نجح بالتصدي، بينما أتت محاولة ألافيس بواسطة بورجوي في الدقيقة 53 لتمر بجوار القائمة.

وفي الدقيقة 63 حل ماركو أسينسيو على حساب جاريث بيل، وكاد جوني أن يدرك التعادل بتسديدة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.وفي الدقيقة 75 حل ماريانو دياز على حساب كريم بنزيما، فيما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من أسينسيو.

وفي الدقيقة 87 انضم إيسكو للمباراة على حساب فينيسيوس، ليأتي ثالث الأهداف بعرضية من ألفارو أودريوزولا ورأسية من ماريانو في الدقيقة 91.بذلك يقلص ريال مدريد الفجوة ويرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي خسر امام ريال بيتيس، و8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي تعادل مع فالنسيا.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الدوري الإسباني
احباط تهريب 11 كلغم من المخدرات على الحدود قرب الغجر
قال المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان قوات الشرطة بالتعاون مع جنود الجيش الاسرائيلي، قاموا عند منتصف الليلة بإحباط تهريب 11 كلغم من المخدرات، على الحدود الاسرائيلية واللبنانية بالقرب من بلدة الغجر ،وتم اعتقال شابين (25 و35 عاما) بشبهة التهريب

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
من لأسرانا - بقلم: الشيخ حسام ابو ليل
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab