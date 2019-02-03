الدوري الإسباني: ريال مدريد يسحق ألافيس بثلاثية استعداداً للكلاسيكو

تغلب ريال مدريد على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين لليجا.في الدقيقة التاسعة حاول كريم بنزيما بتسديدة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 19 سدد سيرجيو ريجيلون لتمر الكرة فوق العارضة.
وفي الدقيقة 30 نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من ريجيلون، لينهي الشوط الأول بتقدم الميرينجي.وفي الدقيقة 50 كاد جاريث بيل أن يسجل الثاني ولكن الحارس نجح بالتصدي، بينما أتت محاولة ألافيس بواسطة بورجوي في الدقيقة 53 لتمر بجوار القائمة.
وفي الدقيقة 63 حل ماركو أسينسيو على حساب جاريث بيل، وكاد جوني أن يدرك التعادل بتسديدة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.وفي الدقيقة 75 حل ماريانو دياز على حساب كريم بنزيما، فيما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من أسينسيو.
وفي الدقيقة 87 انضم إيسكو للمباراة على حساب فينيسيوس، ليأتي ثالث الأهداف بعرضية من ألفارو أودريوزولا ورأسية من ماريانو في الدقيقة 91.بذلك يقلص ريال مدريد الفجوة ويرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي خسر امام ريال بيتيس، و8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي تعادل مع فالنسيا.
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