الليلة: 6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 22 في الدرجة الممتازة

تخوض 6 فرق من الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، ختام مباريات الأسبوع الثاني والعشرين. وتجرى ثلاث مباريات مثيرة جدا، أبرزها لقاء القاع بين فريقي هبوعيل مرمورك وهبوعيل رمات جان، حيث يعمل كل منهما على جمع النقاط للابتعاد قدر الامكان عن الخط الأحمر، رغم أن فريق مرمورك متذيل اللائحة يشهد تحسنا ملحوظا منذ حضور المدرب آسي دومب. ويحاول فريق سكتسيا نس تسيونا استعادة الثقة ومضاعفة آماله بالارتقاء الى الدرجة العليا، وذلك بلقائه البيتي أمام فريق هبوعيل رمات هشارون. أما فريق هبوعيل ريشون لتسيون المخيب للآمال فيستقبل الفريق المفاجئ بيتار تل أبيب – الرملة، حيث ينافس الأخير في القمة.

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