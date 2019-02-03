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عيران كوليك يستبدل ايدي منيّر في اللد
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المدرب المخضرم عيران كوليك يستبدل ايدي منيّر في تدريب فريق شباب اللد

اتفقت ادارة فريق هبوعيل شباب اللد مع المدرب المخضرم عيران كوليك، ليستبدل المدرب ايدي منيّر في تدريبه حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي. وتم الاتفاق على أن يكون عدنان الوحيدي مساعدا له، على أن يحظى منيّر بوظيفة أخرى في النادي.

 يعود كوليك (73 عاما) لتدريب الفريق اللداوي للمرة الرابعة خلال مشواره، علما أنه متورط في قاع اللائحة

اتفقت ادارة فريق هبوعيل شباب اللد مع المدرب المخضرم عيران كوليك، ليستبدل المدرب ايدي منيّر في تدريبه حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي. وتم الاتفاق على أن يكون عدنان الوحيدي مساعدا له، على أن يحظى منيّر بوظيفة أخرى في النادي.

 

وبذلك يعود كوليك (73 عاما) لتدريب الفريق اللداوي للمرة الرابعة خلال مشواره، علما أنه متورط في قاع اللائحة.وسوف تكون باكورة مبارياته في المباراة الخارجية الثانية على التوالي، حيث سيكون عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة في ض يافة فريق هبوعيل رمات جان، على استاد رمات جان الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. ويدخلها الفريق اللداوي بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي الاخاء الناصرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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