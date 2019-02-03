السخنيني حسام أبو صالح يخوض مجال التدريب بعد اضطراره اعتزال اللعب

حسام رأبو صالح
أمضى حسام أبو صالح 22 عاما في الملاعب، اذ كان عنصرا فعالا خلال ارتقاء فريقه الأم اتحاد أبناء سخنين الى الدرجة العليا
أضطر المدافع المجرب السخنيني حسام أبو صالح الى اعتزال اللعب بصفة رسمية، وذلك بسبب اصابة بالغة تعرض لها في قدمه خلال مباراة فريق هبوعيل عماد اكسال أمام فريق مكابي الاخاء الناصرة ، ضمن الجولة الثانية في الدرجة الممتازة.
حسام أبو صالح
ومنذ ذلك الوقت يعمل مساعدا للمدرب أدهم هادية، علما أنه حصل على شهادة مدرب مؤهل، مثنيا في نفس الوقت على الادارة الكسلاوية على اتاحة مجال العمل أمامه بالبقاء في المجال الرياضي، حيث أكد على التعاون المشترك بينه وبين أدهم هادية. وأمضى حسام أبو صالح 22 عاما في الملاعب، اذ كان عنصرا فعالا خلال ارتقاء فريقه الأم اتحاد أبناء سخنين الى الدرجة العليا وتبيت أقدامه فيها.
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