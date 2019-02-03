ترامب: الاستخبارات الأميركية أخطأت في تقييمها بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل في عهد صدام حسين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن أجهزة الاستخبارات الأميركية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

كما ذكر ترامب في مقابلة مع برنامج (واجه الأمة) الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأميركية اليوم الاحد إنه لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.وقال: "أنا أختلف معهم".وأوضح ترامب أنه يعتزم ترك قاعدة عسكرية وقوات أميركية في العراق "لمراقبة" إيران، رغم اتجاهه نحو خفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

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