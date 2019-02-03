ضبط شاب من قلنسوة يقود حافلة مع ركاب بدون رخصة

افاد المتحدث باسم الشرطة:" انه تم يوم الاحد، ضبط سائق (23 عاما) من قلنسوة، يقود حافلة وبداخلها ركاب، دون ان يكون بحوزته رخصة سياقة ملائمة. وبعد الفحص تبين ايضا ان الحافلة تم حجزها قبل شهر بسبب مخالفات مرورية ولم يتم تسليمها للشرطة. وتم توجيه استدعاء الى المحاكمة للشاب بشكل سريع وحجز الحافلة لمدة 90 يوما ".
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