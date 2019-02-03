اتحاد ابناء سخنين يتعادل مع كريات شمونة 2-2 في مباراة دراماتيكية

انتهت المباراة بين فريقي اتحاد ابناء سخنين وهبوعيل كريات شمونة بالتعادل 2-2، والتي جرت على ملعب كريات شمونة ضمن مباريات دوري الدرجة العليا. كريات شمونة افتتح التسجيل اولا عن طريق اللاعب اسماعيل ريان في الدقيقة 10، وتمكن اللاعب مهران راضي من معادلة النتيجة لسخنين في الدقيقة الـ 27. وخلال الشوط الثاني وفي الدقيقة 82 سجل محمد غدير هدف التفوق لسخنين. الا ان كريات شمونة ادرك التعادل في الدقيقة الـ90 عن طريق اللاعب اياد ابو عبيد.
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