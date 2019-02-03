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هاتريك أجويرو في آرسنال يقرب مانشستر سيتي من ليفربول
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هاتريك أجويرو في آرسنال يقرب مانشستر سيتي من ليفربول

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً وهاماً في مباراة اليوم على حساب آرسنال بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 هذا الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 69 نقطة بفارق نقتطين فقط عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يتراجع آرسنال للمركز السادس برصيد 47 نقطة بعد فوز مانشستر يونايتد اليوم

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً وهاماً في مباراة اليوم على حساب آرسنال بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

افتتح سيرجيو أجويرو التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة من عمر اللقاء بعد عرضبة من إيمريك لابورتي ليأخذ السكاي بلوز الأفضلية في لقاء اليوم، ومن خطأ غير معتاد في التمركز عادل كوسيلني النتيجة برأسية في الدقيقة 11.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 43 استطاع سيرجيو أجويرو أن يسجل الهدف الثاني للسكاي بلوز بعد عرضية أرضية مميزة من رحيم ستيرلينج.وفي بداية الشوط الثاني استطاع أجويرو أن يكمل الهاتريك الخاص به ورقم 10 له في الدوري الإنجليزي الممتاز إجمالاً بهدف مشكوك في صحته بسبب ملامسة الكرة ليده.

هذا الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 69 نقطة بفارق نقتطين فقط عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يتراجع آرسنال للمركز السادس برصيد 47 نقطة بعد فوز مانشستر يونايتد اليوم.

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