القدس: اندلاع حريق في بناية سكنية واخلاء العشرات

افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:" اندلع مساء الاحد، حريق في بناية سكنية بحي عناتا شمال شرقي القدس وتم العمل على اخلاء عشرات العائلات.طواقم اطفاء مشتركة للدفاع المدني الفلسطيني ومحطة وادي الجوز بشرقي القدس عموا على اخلاء العائلات واخماد الحريق الى جانب اخراج الدخان الكثيف .واصيب شخص جراء استنشاق الدخان".

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