القدس: اندلاع حريق في بناية سكنية واخلاء العشرات

افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:" اندلع مساء الاحد، حريق في بناية سكنية بحي عناتا شمال شرقي القدس وتم العمل على اخلاء عشرات العائلات.طواقم اطفاء مشتركة للدفاع المدني الفلسطيني ومحطة وادي الجوز بشرقي القدس عموا على اخلاء العائلات واخماد الحريق الى جانب اخراج الدخان الكثيف .واصيب شخص جراء استنشاق الدخان".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- نقابة المحامين تخرّج 1409 محامين في حفل مهيب في القدس
- الشرطة: اعتقال شاب خلال محاولته اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس
- إدانة ضابط بالاعتداء على 3 معتقلين في القدس: أجلسهم على الأرض وضربهم على رؤوسهم
- ديوان عيون القدس والمدن الحزينة/ بقلم: جميل السلحوت
- مقتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس
- القدس: الشرطة تطلق النار على فتى في شعفاط وحالته خطيرة بشبهة قيامه بالقاء زجاجات حارقة
- اصابة 3 شبان خلال شجار بحي سلوان بالقدس
- القدس: مصرع سيّدة جرّاء اندلاع حريق داخل مبنى سكنيّ في شعفاط
- مدرسة روّاد القدس للموهوبين والتّميّز تحصد المرتبة الأولى في مسابقة داتاثون