الطيبة: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن

اصيب مساء الاحد، شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن في مدينة الطيبة. وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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