أم الفحم: يوم دراسي لمناقشة الخارطة الهيكلية الشموليّة

نظّمت ، أمس، بلدية أم الفحم برئاسة د.سمير صبحي يوم دراسي لمناقشة الخارطة الهيكلية الشموليّة 2030 للمدينة.وحضر اليوم الدراسي كل من أعضاء المجلس البلدي وأعضاء من اللّجنة الشعبية ومهنييّن واختصاصيّين في هذا المجال.

وأفتتح اليوم الدراسي د.سمير صبحي حيث رحّب بالحضور والتأكيد على أهميّة هذا اليوم الدراسي ومعرفة الخطوات التي تمّت حتى الآن بشأن الخارطة الهيكلية الخاصّة بأم الفحم، والتي بموجبها سيتم تحديد سياسة تطوير المدينة في جميع المجالات مثل السكن، الاقتصاد، التجارة، المواصلات، الحدائق العامّة والمساحات المفتوحة والمرافق العامة.وقام المهندس سليمان محاميد "مهندس البلدية" بعرض شرائح محوّسبة وتطرق في حديثه الى أن الخارطة الهيكلية الشمولية لأم الفحم تمّ البدء بالتخطيط الأولي لها عام 2002 بمرافقة وزارة الداخلية ومكاتب حكومية أخرى، وتمّ إيداعها أول مرة في لجنة التنظيم اللوائيّة في حيفا عام 2016 ثمّ تمّ تجديد قرار إيداعها يوم 12.3.2018، مُعرّجاً على مراحل التخطيط والتطورات الحاصلة فيها على مدار السنوات السابقة.

وتحدث في اليوم الدراسي ايضاً المحامي توفيق سعيد جبارين عضو المجلس البلدي حول سلبيات المخطط المقترح الذي أخرج عدداً من المنازل، التي كانت في منطقة التطوير وسيضعها تحت خطر الهدم وذلك حسب قرار اللّجنة اللوائية بتاريخ 5.9.2016.وأضاف هناك مخاطر بتقليص مساحة المنطقة الصناعية، بالإضافة لنقص الحلول في موضوع المواصلات وبضمنها عدم الموّافقة على شارع اللتفافي يربط أم الفحم بشارع حيفا جنين، وإقترح أن يتم إقامة جسم تخطيطي لتقييّم المخطط المُقترح، ووضع تصوّر بديل يخدم أم الفحم ويسد إحتياجاتها الحقيقية.

يذكر أن مخطط الخارطة الهيكلية الشموّلية 2030 يقترح حلولاً وأجوبة لنحو 80 ألف مواطن، بما فيها تنظيم وحدات السكن القائمة ووحدات السكن المستقبلية والتي تصل معا الى 26000 وحدة سكنية.وتطرق الى توسيع مساحة المنطقة الصناعية في منطقة العيون بمساحة إضافية 440 دونماً تضاف الى 202 دونمات مصادق عليها حالياً لتصل معا الى 642 دونماً، كما أن من ميزات الخارطة إعطاء مساحات تجارية إضافية على طول إمتداد الشارع الرئيسي وادي عارة 65 من مدخل المدينة الرئيسي حتى ربّزة كيوان، وايضاً على مشارف مدخل عين جرار ومشارف المدخل الشرقي للمدينة في منطقة ابو صبري حتى عقادة.وتشمل الخارطة الهيكلية تطويراً مدنيّاً حتى شارع عين جرار – الأقواس (شارع ميعامي).

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