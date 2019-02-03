أتلتيكو مدريد يفشل في استغلال تعثر برشلونة

فشل أتلتيكو مدريد في استغلال تعثر برشلونة أمام فالنسيا، وذلك بعدما تلقى خسارة قاسية ضد ريال بيتيس بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.
وبعد شوط أول خالٍ من الأهداف، نجح ريال بيتيس في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق سيرجيو كاناليس في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بانتصار اللوس فاردي، في اللقاء الذي شهد ظهور ألفارو موراتا للمرة الأولى مع الروخي بلانكوس.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 44 متخلفاً عن برشلونة المتصدر بفارق ست نقاط، بينما وصل ريال بيتيس إلى النقطة 32 في المركز الثامن مؤقتاً.
وفي مباراة أخرى، خيم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة على مباراة إسبانيول وفياريال، في اللقاء الذي أقيم بينهما على أرضية ملعب المادريجال، لتتأزم وضعية الغواصات الصفراء.
ورفع فياريال رصيده من النقاط إلى 19 في المركز ما قبل الأخير بفارق خمس نقاط عن المركز الذي سيخول له البقاء في قسم الأضواء، بينما وصل إسبانيول إلى النقطة 25 في المرتبة الخامسة عشر.
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