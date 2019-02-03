مانشستر يونايتد يواصل الزحف نحو المربع الذهبي بالفوز ضد ليستر

يواصل نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الزحف نحو المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي لحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالفوز ضد نادي ليستر سيتي.

وحقق نادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد، فوزاً صعباً على حساب نادي ليستر سيتي بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب ووكرز معقل الفريق الخاسر.وجاء هدف نادي مانشستر يونايتد الوحيد له وفي المباراة ضد ليستر سيتي، عن طريق النجم الشاب المتألق ماركوس راشفورد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من الفرنسي بول بوجبا.

وفي الشوط الثاني كان هناك استحواذ كبير من صاحب الأرض نادي ليستر سيتي، ولكن دون أي خطورة على مرمى العملاق الإسباني دافيد دي خيا حارس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى النقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد نادي ليستر سيتي عند النقطة 32 في المركز الحادي عشر.

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