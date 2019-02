فاتن غطاس: هبوط في حالات الإصابة بالسرطان لدى الرجال يهودا وعربا وانخفاض في الوفيات

جمعية مكافحة السرطان تطلق يوم السرطان العالمي 2019 :

التعرض لعوامل الخطر مثل السمنة الزائدة، الشمس، اسرة التسفع، فيروس الورم الحليمي البشري والتدخين يؤدي للإصابة بالسرطان لدى الجيل الشاب في البلاد

هبوط في حالات الإصابة بالسرطان لدى الرجال يهودا وعربا

ثبات في الإصابة لدى النساء اليهوديات وارتفاع لدى النساء العربيات

انخفاض في وفيات السرطان لدى جميع المجموعات السكانية

إسرائيل تحتل المرتبة 90 في العالم في معدل وفيات السرطان و ال 50 في العالم في الإصابة بالمرض

عام 2016 ، تم تشخيص 30596 حالة من الأورام في البلاد

ميري زيف، المدير العام للجمعية:" يمكن التقليل من الإصابة وال وفاة بمرض السرطان بحوالي 50%"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من فاتن غطاس مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي جاء فيه:" جمعية مكافحة السرطان تعلن يوم السرطان العالمي ، الذي يجري احيائه في إسرائيل والعالم يوم الاثنين - 4 فبراير 2019 ، عشية هذا اليوم تكشف جمعية السرطان ووزارة الصحة، أحدث البيانات حول السرطان بين الشباب في إسرائيل، ونظرا للتعقيد في جمع المعلومات، تشير البيانات المحتلنة للمركز الوطني لتسجيل السرطان حتى عام 2016. وتظهر البيانات أن التعرض لعوامل الخطر مثل السمنة، الشمس، أجهزة "التسفع" لاسمرار البشرة، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بين الشباب في إسرائيل. وكشفت أيضا معطيات جمعية السرطان وبيانات ووزارة الصحة على الإصابة والوفيات من المرض، التي تشير أنه لوحظ انخفاض كبير في حالات السرطان الجديدة لدى الرجال اليهود والعرب، وهناك اتجاه ثبات في الاصابات بين النساء اليهوديات وارتفاع لدى العربيات، وبالمقابل هناك انخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن السرطان في جميع الفئات السكانية.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان كل عام في هذا التاريخ من أجل توحيد العالم حول تقدم مكافحة السرطان ، بطريقة إيجابية وملهمة.

تحت عنوان "خلق مستقبل بدون مرض السرطان ، الآن هو الوقت المناسب للعمل"(The time to act is now. Create a future without cancer) ، يتم تسليط الضوء على الرسائل المختارة لعام 2019 من أجل تحفيز الناس على القيام بعمل على الفور للحد من عبء الاصابات والوفيات العالمية من السرطان.

وفقا لمعطيات منظمة السرطان العالمية (UICC) ، يمكن منع أكثر من ثلث أنواع السرطان. ويمكن علاج ثلث الحالات الأخرى إذا تم اكتشافها مبكراً ومعالجتها بشكل صحيح. من خلال تطبيق استراتيجيات ، استثمار الموارد في الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج ، يمكن انقاذ ما يقارب 3.7 مليون شخص حول العالم من السرطان كل عام. أكثر من 9.6 مليون شخص يموتون من السرطان كل عام ، وفقا لمنظمة السرطان الدولية. السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم. وتقدر التكلفة السنوية الإجمالية لعلاج السرطان في جميع أنحاء العالم بمبلغ 1.66 تريليون دولار.

ميري زيف ، المدير العام للجمعية تقول: "يمكن منع أكثر من ثلث حالات السرطان من خلال تبني نمط حياة صحي ، من خلال النشاط البدني ، الامتناع عن التدخين ، الامتناع عن الإفراط في شرب الكحول ، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، والحفاظ على وزن صحي للجسم". إلى جانب الالتزام بالقيام بالفحوصات للاكتشاف المبكر والحصول على اللقاحات الموصى بها ، من الممكن تقليل الاصابات والوفيات الناجمة عن السرطان في إسرائيل بنسبة 50٪ ".

البروفيسور ليتال كينان بوكير ، نائب مدير مركز مكافحة الأمراض في وزارة الصحة: ​​"إن أحد أهم عوامل الخطر في الإصابة بالسرطان) هو العمر، كلما تقدم العمر ترتفع عدد الحالات الجديدة في السنة. عوامل خطر الإصابة بالسرطان بين الشباب غير معروفة ، والتي تسببها سلسلة من الطفرات في المادة الوراثية الخلوية ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة على انقسام الخلايا ، لكن التعرض لعوامل الخطر المعروفة للسرطان يساهم أيضا بزيادة حالات الإصابة بالسرطان لدى الشباب في إسرائيل، مثل الإشعاعات المؤينة، وأشعة الشمس وأجهزة "التسفع" لاسمرار البشرة ، وكذلك الإشعاع العلاجي والتشخيصي، أو العوامل المعدية مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والسمنة والتدخين ".

وأضافت البروفيسور كينان بوكير: "في عام 2016 ، تم تشخيص 30596 حالة من الأورام في البلاد ، وأن السرطانات الرئيسية التي تمثل أكثر من 50٪ من جميع الإصابات بالمرض لدى الرجال في إسرائيل هي سرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم. سرطان الغدد اللمفاوية غير هودجكن ، وسرطان المثانة البولية.

في عام 2016 ، توفي 11077 شخص بسبب السرطان في إسرائيل. السرطانات الرئيسية المسؤولة عن الوفيات من المرض هي سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البنكرياس وسرطان البروستاتا وسرطان المثانة البولية.

المعطيات المحتلنة حول مرض السرطان لعام 2016

عام 2016 سجلت 30569 اصابة بالسرطان في إسرائيل، في 26913 (88٪) من الذين تم تشخيصهم، إصيبوا بالسرطان المتوغل:ومن بين من تم تشخيص إصابتهم بالسرطان: 12.553 (47٪) كانوا رجالًا، (10566) و 84٪ كانوا يهود و 1308 (10٪) من العرب و 659 (5٪) اخرون. بالمقابل 14380 (54%) كانوا نساءا، 12.151 (84٪) يهوديات و 1422 (10٪) هم من النساء العرب و 807 (6٪) هم "آخرون".

سرطان الغدد اللمفاوية غير هودجكن

كانت معدلات الإصابة المصنفة حسب العمر لكل 100000 سرطان غازي في جميع المواقع في عام 2016 أعلى بين اليهود و "الآخرين" (كلا الجنسين) من العرب. بين اليهود ، كان معدل الرجال 236.8 ، أقل من النساء (256.4). لدى العرب كانت النسب متشابهة (عند الرجال ، 210.1 والنساء ، 200.8). عند الآخرين ، كان الإصابة لدى الرجال (327.2) أعلى من النساء (258.1) ، ولكن معدلات حدوث في السكان "الآخرين" تستند إلى عدد صغير من الحالات ، وبالتالي أقل استقرارا (الشكل 2).

الوفيات من السرطان (كل الأنواع):

في عام 2016 ، توفي 11077 من السكان بسبب السرطان في إسرائيل ، و 5580 (50.3٪) من الرجال: 4666 (84٪) من اليهود ، و 643 (11٪) من العرب و 271 (5٪) آخرين. وكانت 4497 (49.6 ٪) من النساء: 4758 (87 ٪) من اليهود ، 466 (8 ٪) كانوا من العرب ، و 271 (5 ٪) كانوا "آخرين".رسم بياني 4 : النسبة المئوية لجميع وفيات السرطان في عام 2016 حسب الموقع والجنس والمجموعة السكانية.

نسب الوفيات:

نسب الوفيات من السرطان (جميع المواقع) ، من كل 100000 في عام 1990 و 2016 في إسرائيل ، على التوالي ، كان 119.0 و 89.2 للرجال اليهود ، 103.1 و 76.0 للنساء اليهوديات ، 96.5 و 107.6 للرجل العربي ، و 74.4 و 67.5 للنساء المرأة العربية.

مقارنة مع دول العالم:

تم مؤخرا إطلاق موقع Globocan 2018 على الإنترنت للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC). يتم تحديث البيانات على الموقع لعام 2018 ، ولكن يتم تقييمها ، وليس قياسها.

ووفقًا لهذه البيانات ، فإن معدل الإصابة بالسرطان في جميع أنحاء العالم ( لكل 100000) هو 187.8. المعدل في إسرائيل (232.4) هو أعلى من المعدل في العالم ، وإسرائيل هي واحدة من 50 دولة ذات أعلى المعدلات في العالم ، ولكن من بين هذه ، أنها في المركز الأخير (المركز 50) .

السرطان لدى الأجيال الشابة في إسرائيل

واحد من اقوى عوامل الخطر لحدوث السرطان هو السن ؛ يزداد خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير مع زيادة العمر ، لذلك فإن المرض هو من سمات البالغين والمسنين ، ولكنه نادر بين الشباب.

عوامل خطر الإصابة بالسرطان بين الشباب غير معروفة إلى حد كبير. هذا هو مرض يسببه سلسلة من الطفرات في المواد الوراثية الخلوية ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة على انقسام الخلايا. لدى الشباب تكون الأسباب من عيوب خلقية متكررة. وبالإضافة إلى ذلك، التعرض لعوامل الخطر المعروفة يساهم في الإصابة بالسرطان في الشباب مثل الإشعاع المؤين (UV من أشعة الشمس، أجهزة "التسفع" لاسمرار البشرة أو الأشعة التشخيصية والعلاجية أو تسبب التهابات مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتدخين.

الأنواع الأكثر انتشارا من السرطان، لدى الشباب تشمل سرطان الثدي (عند النساء) ، ورم الغدد اللمفاوية (هودجكين و ليس هودجكين) ، سرطان الجلد ، ساركوما ، سرطان عنق الرحم ، سرطان المبيض ، سرطان الغدة الدرقية ، سرطان الخصية ، سرطان القولون والمستقيم ، سرطان الدم ، الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي.

المتغيرات في الإصابة بالسرطان المتوغل للأجيال ( 0-44 ) في إسرائيل كل الأنواع

أولاً ، يجب أن نلاحظ أن أعداد المرضى الشباب في إسرائيل آخذة في الارتفاع ؛ في عام 1990 كان هناك 384 و 081 1 مريضاً جديداً مصابين بسرطان غازي في الفئات العمرية 0-19 و 20-44 ، على التوالي ، مقارنة بـ 525 و 3604 على التوالي في عام 2015. ومع ذلك ، فإن عدد المرضى يعتمد بشكل رئيسي على النمو السكاني ، ولا يشير بالضرورة إلى حدوث تغيير في خطر الإصابة بالمرض. ولهذا الغرض ، درسنا معدل الإصابة ، أي معدل السرطان الذي يتم تشخيصه كل عام ، وهو مقياس يحدد خطر الإصابة بالسرطان ، ويسمح بتحديد التغيرات الزمنية.

اليهود:

في المجموعة العمرية 0-19 ، لم تلاحظ أي تغييرات في الإصابة بالسرطان الغازي عند الرجال أو النساء خلال الفترة 1990-2015.

في الفئة العمرية 20-44 ، لم تلاحظ أي تغييرات في الإصابة بالسرطان الغازي لدى الرجال في الفترة 1990-2015. في النساء ، من ناحية أخرى ، كانت هناك زيادة معتدلة بنسبة نصف في السنة سنويا في معدلات الإصابة منذ عام 1998.

العرب:

في المجموعة العمرية 0-19 ، لم تلاحظ أي تغييرات في الإصابة بالسرطان الغازي عند الرجال أو النساء خلال الفترة 1990-2015.

في الفئة العمرية 20-44 ، لوحظ ارتفاع بنسبة 4.8٪ لدى الرجال بين عامي 1990 و 1999. بين عامي 1999 و 2015 ، استقرت الإصابة.

عند النساء ، كانت هناك زيادة مطردة من 2.9 ٪ سنويا طوال الفترة 1990-2015 .

تلخيص:

من بين جميع الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان الغازي في 2011-2015 ، عاش 94148 شخصًا في إسرائيل في نهاية عام 2015. من بين هؤلاء ، كان حوالي 13 ٪ (12285 شخص) تتراوح أعمارهم بين 20-44 في وقت التشخيص.

في المقابل ، من بين جميع الذين تم تشخيصهم بالسرطان الغازي في 1996-2000 ، يعيش 62271 شخص في إسرائيل في نهاية عام 2000. من هؤلاء ، كان حوالي 11 ٪ (6798 شخص) تتراوح أعمارهم بين 20-44 في وقت التشخيص.

سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب العرب ظهر ارتفاع (الرجال - 3.1 ٪ سنويا و 2.8 ٪ سنويا). لدى اليهود لم يكن تغيير في الإصابة بالمرض).لا يبدو أنه بين عامي 1990 و 2015 كان هناك تغير جذري في خطر الإصابة بالسرطان بين الشباب في إسرائيل. ومع ذلك ، من المهم للغاية تلبية الاحتياجات الفريدة لمرضى السرطان الصغار وتكييفها مع العلاج قدر الإمكان

